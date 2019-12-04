Какая диета самая опасная для организма [ Редактировать ]
Какая диета самая опасная, фото: unsplash.com
Группа ученых провела ряд исследований и выяснила, какие диеты самые опасные для здоровья. Так, на первом месте оказались водные, чайные и детокс диеты, пишут "Новости Ю".
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Они предусматривают только употребление жидкости, и практически полностью исключают из меню любую твердую пищу.
Эксперты настаивают на том, что именно такая диета может нанести наибольший вред здоровью, который будет сложно поправить даже спустя длительное время восстановления.
Ранее мы писали о том, почему категорически нельзя курить натощак.
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