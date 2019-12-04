Группа ученых провела ряд исследований и выяснила, какие диеты самые опасные для здоровья. Так, на первом месте оказались водные, чайные и детокс диеты, пишут "Новости Ю".

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Они предусматривают только употребление жидкости, и практически полностью исключают из меню любую твердую пищу.

Эксперты настаивают на том, что именно такая диета может нанести наибольший вред здоровью, который будет сложно поправить даже спустя длительное время восстановления.

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