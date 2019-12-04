В Украине замедлилась добыча газа [ Редактировать ]
За 11 месяцев 2019 года добыча газа в Украине снизилась на 1,1% (на 210,3 млн куб. м) - до 18 млрд 851,4 млн куб. м, свидетельствуют данные Укртрансгаза.
Так, Укргаздобыча добыла за этот период 13 млрд 613,7 млн куб. м (-3,2%), Укрнафта – 1 млрд 58,9 млн куб. м (+7,8%), другие компании - 4 млрд 178,8 млн куб. м (+4%).
В частности, в ноябре добыча газа составила 1 млрд 678,3 млн куб. м (-4,8%).
Стоит отметить, что за десять месяцев текущего года добыча газа в Украине сократилась на 0,4%.
Раньше сообщалось о том, что Путин заявил о готовности сохранить транзит газа через Украину. А также тарифы на отопление станут вдвое меньше.
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