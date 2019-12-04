В Днепропетровской области в Стародобровольском психоневрологическом интернате зафиксировали факты жестокого обращения, издевательства, а также унижения чести и достоинства людей. Об этом сообщается на сайте уполномоченного по правам человека.



Подопечные также рассказали, что санитары часто применяют к ним физическую силу. Во время визита обнаружили мужчину, у которого была гематома на лбу и синяки под глазами. Он сказал, что эти травмы нанес ему санитар.

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"Другой шокирующей информацией были жалобы подопечных о принуждении их к вступлению в половые связи с группой лиц из числа подопечных, которые осуществляют контроль над другими подопечными",- отмечается в сообщении.

В этом же отделении установлено, что к людям применяется мягкая фиксация верхней части тела и рук за спиной. Это является нарушением всех требований национального и международного законодательства по применению физического ограничения к лицам с психическими расстройствами.



"Длительное физическое ограничение в указанных выше условиях можно расценивать как пытки", - подчеркивается на сайте омбудсмена.



Раньше сообщалось о том, что под Днепром родители пытали ребенка раскаленным металом. А также российский солдат жестоко расправился со сослуживцами.