В городе Синельниково отец и мачеха пытали 9-летнего сына раскаленной ложкой. Об этом сообщает прокуратура Днепропетровской области.

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"По версии следствия, в мае 2019 года отец и мачеха 9-летнего мальчика, применяя физическое наказание в воспитательных целях и используя для этого раскаленную столовую ложку, нанесли ребенку термические ожоги пальцев рук I-II степеней", - говорится в сообщении.

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