Володимир Зеленський проведе "нормандське" засідання РНБО 7 грудня [ Редактировать ]
Закрите засідання РНБО відбудеться в суботу, сьомого грудня. Таке рішення президента Володимира Зеленського, йдеться на сайті Ради Нацбезпеки і оборони.
Зустріч передуватиме саміту в нормандському форматі, однак які саме питання хоче винести на обговорення глава держави - не зазначено.
Нагадаю, ввечері вівторка в Офісі президента провели нараду, там затвердили п'ять сценаріїв реінтеграції окупованого Донбасу. А нормандська зустріч запланована на дев'ятого грудня у Парижі.
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