Нормандська зустріч запланована на дев'ятого грудня у Парижі

Закрите засідання РНБО відбудеться в суботу, сьомого грудня. Таке рішення президента Володимира Зеленського, йдеться на сайті Ради Нацбезпеки і оборони.

Зустріч передуватиме саміту в нормандському форматі, однак які саме питання хоче винести на обговорення глава держави - не зазначено.

Нагадаю, ввечері вівторка в Офісі президента провели нараду, там затвердили п'ять сценаріїв реінтеграції окупованого Донбасу. А нормандська зустріч запланована на дев'ятого грудня у Парижі.