США планують виділити ще 250 мільйонів доларів допомоги Україні. З пропозицією внести такі кошти в бюджет на наступний рік виступив американський президент Дональд Трамп.

Щоправда, є певна умова - за ці гроші Київ має придбати протитанкові ракети Javelin. Якщо Конгрес підтримає проєкт і надасть асигнування, то Штати й далі допомагатимуть Україні летальною зброєю, - заявив заступник міністра оборони країни Джон Руд. Нагадаю, на початку жовтня Держдеп США дозволив продати Києву 150 протитанкових ракет Javelin та обладнання до них на суму майже 40 мільйонів доларів.