Зеленский попал на обложку журнала "Time" [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский появился на новой обложке авторитетного американского журнала "Time". Соответствующее пост появился на странице издания в Twitter.
"Человек в центре. Президент Украины Владимир Зеленский оказался между Путиным и Трампом", - написано в "твите".
Статья "The Man in the Middle" ("Человек посередине") будет опубликована в новом номере "Time". Выпуск запланирован на 16 декабря.
Так, в развернутом материале журналистов пойдет речь о том, что в США демократы считают Зеленского жертвой превышения полномочий Трампа. По этой причине американскому президенту грозит импичмент. Одновременно с тем, республиканцы рассматривают Зеленского как ключевого свидетеля доказательств невиновности Трампа.
По мнению журналистов издания, Зеленскому предстоит столкнуться с президентом России Владимиром Путиным, чтобы прекратить войну на Донбассе.
Раньше сообщалось о том, что Зеленский встретился с представителями церквей. А также Зеленский будет поднимать вопрос Крыма на "нормандской встрече".
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