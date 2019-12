Президент Украины Владимир Зеленский появился на новой обложке авторитетного американского журнала "Time". Соответствующее пост появился на странице издания в Twitter.

"Человек в центре. Президент Украины Владимир Зеленский оказался между Путиным и Трампом", - написано в "твите".

Статья "The Man in the Middle" ("Человек посередине") будет опубликована в новом номере "Time". Выпуск запланирован на 16 декабря.

Так, в развернутом материале журналистов пойдет речь о том, что в США демократы считают Зеленского жертвой превышения полномочий Трампа. По этой причине американскому президенту грозит импичмент. Одновременно с тем, республиканцы рассматривают Зеленского как ключевого свидетеля доказательств невиновности Трампа.

По мнению журналистов издания, Зеленскому предстоит столкнуться с президентом России Владимиром Путиным, чтобы прекратить войну на Донбассе.

Раньше сообщалось о том, что Зеленский встретился с представителями церквей. А также Зеленский будет поднимать вопрос Крыма на "нормандской встрече".