Российская артистка Алла Пугачева заставила поклонников переживать. Ее последнее фото всерьез обеспокоило подписчиков. Об этом пишет "Диалог.UA".

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Артистку обвиняли в том, что она не умеет одеваться, что портит себя уродливым макияжем и вычурными прическами, что лишь подчеркивают ее недостатки. Кроме того, большинство фанатов были склонны, что Примадонна серьезно больна, и это уже скрыть невозможно.

"Печальное фото", "Пугачева ужасно выглядит, видно, что больна. Сахарный диабет налицо", "Плоховатой Алла стала, ничего уже не скрыть, , "Доживает".

Хотя нашлись и такие, кто написал приятные слова в адрес певицы заметив, что в 70 лет не все могут выглядеть также хорошо, как звезда:

"Красавица", "Шикарная, "Лучшая", "Непревзойденная".

Также Пугачева рассказала, чего боится больше всего. Примадонна мечтает, что изо всех сил хочет дожить до определенного момента в жизни своих двойняшек Лизы и Гарри.

Раньше сообщалось о том, что Алла Пугачева шокировала образом в мини-платье. А также выпившая Алла Пугачева шокировала юмором "ниже пояса".