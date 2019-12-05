"Доживает Алла": Пугачева напугала подписчиков внешним видом [ Редактировать ]
Российская артистка Алла Пугачева заставила поклонников переживать. Ее последнее фото всерьез обеспокоило подписчиков. Об этом пишет "Диалог.UA".
Артистку обвиняли в том, что она не умеет одеваться, что портит себя уродливым макияжем и вычурными прическами, что лишь подчеркивают ее недостатки. Кроме того, большинство фанатов были склонны, что Примадонна серьезно больна, и это уже скрыть невозможно.
"Печальное фото", "Пугачева ужасно выглядит, видно, что больна. Сахарный диабет налицо", "Плоховатой Алла стала, ничего уже не скрыть, , "Доживает".
Хотя нашлись и такие, кто написал приятные слова в адрес певицы заметив, что в 70 лет не все могут выглядеть также хорошо, как звезда:
"Красавица", "Шикарная, "Лучшая", "Непревзойденная".
Также Пугачева рассказала, чего боится больше всего. Примадонна мечтает, что изо всех сил хочет дожить до определенного момента в жизни своих двойняшек Лизы и Гарри.
Раньше сообщалось о том, что Алла Пугачева шокировала образом в мини-платье. А также выпившая Алла Пугачева шокировала юмором "ниже пояса".
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