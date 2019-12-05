Многим девушкам не терпится поскорее надеть свадебное платье и пойти под венец. Но, есть традиции, которые соблюдаются людьми многие столетия. Одним из таких считается и то, что нельзя мерить чужое свадебное платье.

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Также, запрещается давать свое другим девушкам, даже если это сестры. Все потому, что каждая вещь обладает своей уникальной энергетикой. Свадьба – событие, заряженное мощной силой, а одежда молодой имеет с невестой одну энергию, это же касается и обручального кольца.

Не стоит мерить чужую свадебную одежду, иначе вы сильно рискуете, и ваша судьба может кардинально измениться.

Ранее мы писали о том, что запрещено делать 6 декабря.