Почему нельзя мерить чужое свадебное платье: приметы и суеверия [ Редактировать ]
Многим девушкам не терпится поскорее надеть свадебное платье и пойти под венец. Но, есть традиции, которые соблюдаются людьми многие столетия. Одним из таких считается и то, что нельзя мерить чужое свадебное платье.
Также, запрещается давать свое другим девушкам, даже если это сестры. Все потому, что каждая вещь обладает своей уникальной энергетикой. Свадьба – событие, заряженное мощной силой, а одежда молодой имеет с невестой одну энергию, это же касается и обручального кольца.
Не стоит мерить чужую свадебную одежду, иначе вы сильно рискуете, и ваша судьба может кардинально измениться.
Ранее мы писали о том, что запрещено делать 6 декабря.
по теме
Почему нельзя спать на двух подушках: приметы и суеверия
Существует множество примет, но одна из них говорит, что человеку нельзя спать на двух подушках одновременно
День Григория Чудотворца: приметы и суеверия на 30 ноября
В Православной церкви 30 ноября почитается память Григория Чудотворца
Матвеев день: приметы и суеверия на 29 ноября
В пятницу, 29 ноября, в Православной церкви почитают память одного из двенадцати апостолов
Разбить кружку: о чем говорит примета
Бить посуду - к счастью. Такую примету мы слышим из детства. А что, если разбить кружку?
День Матроны: что нельзя делать 22 ноября
Пятницу, 22 ноября принято считать днем Матроны