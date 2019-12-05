Приметы на 6 декабря: что запрещено делать [ Редактировать ]
Православные всего мира 6 декабря почитают память Митрофана Воронежского - епископа русской церкви. В этот день отмечают именины - Борис, Александр, Алексей, Григорий, Митрофан, Федор.
В этот день запрещено злиться, необходимо сдерживать свои эмоции и быть доброжелательнее.
Приметы на 6 декабря:
- Если дует северный ветер и срывается мокрый снег, то 6 июня (день Симона Столпника) будет ветрено и дождливо.
- Если облака редкие, то погода будет холодная, но ясная.
- Если в этот день солнечно и тепло, то и июнь тёплым будет.
- Солнце прячется за тучи – к урагану.
- Если месяц на небе ясный, будет стужа.
- Если верхушки лиственных деревьев порозовели, зима будет не сильно суровой.
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