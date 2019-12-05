Приметы на 6 декабря: что запрещено делать

Православные всего мира 6 декабря почитают память Митрофана Воронежского - епископа русской церкви. В этот день отмечают именины - Борис, Александр, Алексей, Григорий, Митрофан, Федор.

В этот день запрещено злиться, необходимо сдерживать свои эмоции и быть доброжелательнее.

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Приметы на 6 декабря: