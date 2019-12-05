Пожар в Одессе: количество жертв растет [ Редактировать ]
В Одессе горел шестиэтажный дом - памятник архитектуры. Люди, которые находились в доме, выпрыгивали с пятого этажа. Изначально сообщалось об одной жертве. Однако одесские правоохранители сообщили, что в ближайшие часы число погибших в одесской трагедии на улице Троицкой увеличится.
Об этом сообщается в Тelegram-канале "Легитимный".
Число погибших будет больше, чем сейчас по официальной версии.
Среди полицейских, которые сейчас работают на месте пожара на Троицкой, ходит слух, что уже известно про второго погибшего. На данный момент руководство запретило разглашать данную информацию.
Раньше сообщалось о том, что в центре Одессы "вспыхнул" пожар. А также Зеленский встретился с представителями церквей.
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