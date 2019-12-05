Глава ПЦУ Епифаний заявил, что Рождество в Украине не будет переноситься с 7 января на 25 декабря. По его словам, православные христиане в стране еще к этому не готовы.

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"Как Православная церковь Украины мы не против изменения церковного календаря и даты празднования Рождества, ведь это не догма. Но сейчас это еще неактуально. Для изменения календаря нет поддержки со стороны украинского общества", - отметил он.

По словам Епифания, паства еще не готова к таким изменением церковного календаря.

В будущем мы видим просветительскую работу в этом направлении. Нам надо провести объяснение, почему это не принципиально - 7 или 25. Сейчас говорят об изменении даты празднования Рождества, но реформа календаря касается изменений всех главных праздников. Когда тогда будем праздновать Покров - не 14, а 1 октября, так же празднования Николая. Только когда увидим, что народ готов, мы примем это решение. Потому что большинство православных церквей уже давно на новом календаре.

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