Володимир Зеленський поговорив з Еммануелем Макроном. Президенти України та Франції спілкувались ввечері телефоном. Жодних деталей бесіди в прес-службі Офісу Глави держави не повідомляють, лише - "лідери скоординували позиції напередодні зустрічі у Нормандському форматі".

Тим часом, у Кремлі заявили, що не очікують від паризьких перемов якихось чітких домовленостей. Мовляв, імовірно, підпишуть новий "необов'язковий документ", у якому зафіксують спільне розуміння сторін щодо подальшого врегулювання конфлікту на Донбасі, - зазначив прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков.