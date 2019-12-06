Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Еммануелем Макроном [ Редактировать ]
Володимир Зеленський поговорив з Еммануелем Макроном. Президенти України та Франції спілкувались ввечері телефоном. Жодних деталей бесіди в прес-службі Офісу Глави держави не повідомляють, лише - "лідери скоординували позиції напередодні зустрічі у Нормандському форматі".
Тим часом, у Кремлі заявили, що не очікують від паризьких перемов якихось чітких домовленостей. Мовляв, імовірно, підпишуть новий "необов'язковий документ", у якому зафіксують спільне розуміння сторін щодо подальшого врегулювання конфлікту на Донбасі, - зазначив прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков.
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