Изрезала себя и угрожала медикам: на остановке нашли окровавленную девушку [ Редактировать ]
В пятницу, 6 декабря, в Киеве недалеко от станции метро "Оболонь" случилось происшествие. Так, на остановке общественного транспорта местные жители обнаружили окровавленную девушку. В руках у нее был нож, передает "Информатор".
На помощь медикам направили экипаж патрульных, так как девушка обещала вставить нож себе в сердце и убить врачей.
Когда приехали полицейские, то окровавленный нож лежал уже рядом. Патрульные разговорили пострадавшую, девушка рассказала, что телесные повреждения она нанесла себе сама. Также она утверждала, что пыталась таким образом покончить жизнь самоубийством.
После диалога медики госпитализировали ее в больницу. Предварительно, у нее резаная рана руки и колотые раны в районе сердца. Детали случившегося будут выяснять правоохранители.
Ранее сообщалось, что в Одессе застолье закончилось зверской дракой.
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