Поздравления с Днем святой Екатерины: стихи, картинки, проза [ Редактировать ]
7 декабря - День Ангела Екатерины. Успейте поздравить своих близких подруг, коллег, сестер с их днем. Мы собрали для вас несколько красивых поздравлений. скорее выбирайте что-то одно и пишите, звоните дорогим людям.
В День Святой Екатерины
У Катюшек именины.
И сегодня нашей Кате
Для букетов мест не хватит.
Пусть хранит Катюшу Ангел,
Пусть удача - по всем флангам.
Пусть в семье любовь с достатком,
Все во сне, как будто, сладком.
Все мечты Екатерины
Исполняют в Именины
Покровители Святые,
И любимые-родные.
Екатерина, Катя, Катюша! Поздравляю с днем святой Екатерины. Поскольку эту святую считают покровительницей женщин и счастливого брака, желаю семейного благополучия, женственности, внутренней гармонии, большой веры и светлой любви. Пускай святая Екатерина отвечает на ваши искренние просьбы и дарит то, о чем ее молите.
***
С днем Святой Екатерины
Поздравляю я тебя!
Все Катюшки именины
Нынче празднуют не зря!
Я тебе добра желаю,
Ангел пусть тебя хранит,
Путь твой светом озаряя,
От болезней защитит!
Катюша, пускай Святая Екатерина всегда хранит тебя и направляет на верный путь! Я желаю в этот день всех благ, крепкого здоровья и много-много счастья, чтобы каждый день был полон света, радости и тепла! Пускай твоя жизнь состоит только из красочных минут!
***
С Днем святой Екатерины!
Пусть она с небес незримо
Ваш покой оберегает
И здоровья прибавляет,
Все проблемы разрешит,
Счастье в доме сохранит.
Пусть Святая Екатерина покровительствует всем тем, кто просит ее милости. Пусть девушки и женщины, названные ее именем, будут достойны своей небесной покровительницы и всегда сохраняют в душе веру, и помнят о верности этой вере.
***
Сегодня именины
У Кати-Катерины -
У озорной девчонки,
Любимого котенка.
Хочу с тобой быть рядом,
Согреться нежным взглядом,
И больше в этом мире
Мне ничего не надо.
Катюша, потерпи чуток,
И у нас все будет ОК!
Смотрите также, что категорически нельзя делать День святой Екатерины.
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