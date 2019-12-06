7 декабря - День Ангела Екатерины. Успейте поздравить своих близких подруг, коллег, сестер с их днем. Мы собрали для вас несколько красивых поздравлений. скорее выбирайте что-то одно и пишите, звоните дорогим людям.

В День Святой Екатерины

У Катюшек именины.

И сегодня нашей Кате

Для букетов мест не хватит.



Пусть хранит Катюшу Ангел,

Пусть удача - по всем флангам.

Пусть в семье любовь с достатком,

Все во сне, как будто, сладком.



Все мечты Екатерины

Исполняют в Именины

Покровители Святые,

И любимые-родные.

Екатерина, Катя, Катюша! Поздравляю с днем святой Екатерины. Поскольку эту святую считают покровительницей женщин и счастливого брака, желаю семейного благополучия, женственности, внутренней гармонии, большой веры и светлой любви. Пускай святая Екатерина отвечает на ваши искренние просьбы и дарит то, о чем ее молите.

***

С днем Святой Екатерины

Поздравляю я тебя!

Все Катюшки именины

Нынче празднуют не зря!



Я тебе добра желаю,

Ангел пусть тебя хранит,

Путь твой светом озаряя,

От болезней защитит!

Катюша, пускай Святая Екатерина всегда хранит тебя и направляет на верный путь! Я желаю в этот день всех благ, крепкого здоровья и много-много счастья, чтобы каждый день был полон света, радости и тепла! Пускай твоя жизнь состоит только из красочных минут!

***

С Днем святой Екатерины!

Пусть она с небес незримо

Ваш покой оберегает

И здоровья прибавляет,

Все проблемы разрешит,

Счастье в доме сохранит.

Пусть Святая Екатерина покровительствует всем тем, кто просит ее милости. Пусть девушки и женщины, названные ее именем, будут достойны своей небесной покровительницы и всегда сохраняют в душе веру, и помнят о верности этой вере.

***

Сегодня именины

У Кати-Катерины -

У озорной девчонки,

Любимого котенка.

Хочу с тобой быть рядом,

Согреться нежным взглядом,

И больше в этом мире

Мне ничего не надо.

Катюша, потерпи чуток,

И у нас все будет ОК!

Смотрите также, что категорически нельзя делать День святой Екатерины.