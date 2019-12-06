В субботу, 7 декабря, ежегодно отмечают День святой Екатерины. В народе и в православии этот праздник считается очень важным и серьезным. В этот день есть множество традиций, поверий и даже запретов.

Что можно и нельзя делать в день святой Екатерины:

Конечно же, исключались любые работы на земле, физический труд.

Нельзя было ничего строить, ремонтировать и шить.

Почти все запреты в День святой Екатерины связаны не напрямую с самим праздником 7 декабря. Все верующие знают, что действует Рожественский пост. Конечно, девушки устраивали вечерницы, собирались и гуляли.

Нужно отметить, что в День святой Екатерины можно гадать, и этим занимались практически все - и девушки, и юноши.

Самым распространенным способом было: вырвать вишневую ветвь и поставить ее в вазу до Рождества. Если она распускалась - это значило, что брак будет очень удачным и счастливым.

Стол можно накрывать только из разрешенных блюд, а это были каши и борщ.

Танцевать в День святой Екатерины запрещено постом.

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