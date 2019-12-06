В пятницу, 6 декабря, после требования Антимонопольного комитета к операторам АЗС снизить цены на топливо, на заправках ОККО и WOG стоимость бензина и дизельного топлива снизилась на 10-20 коп./л. Об этом пишет enkorr.

По данным ежедневного мониторинга розничного рынка нефтепродуктов, на АЗС сети ОККО дизтопливо подешевело на 10 коп./л, до 29,49 грн/л, бензины - на 20 коп./л, до 29,49 грн/л за А-92 и 30,49 грн/л за А-95.

В сети WOG стоимость бензинов снижена на 10 коп./л, до 29,49 грн/л за А-92 и 30,49 грн/л за А-95, а цена ДТ снижена на 20 коп./л, до 29,49 грн/л.

Отмечается, что за два дня бензин и дизтопливо в этих сетях подешевело на 30 коп./л.

Начали снижать цены и другие операторы. В частности на станциях UPG и KLO цены опустились на 20-30 коп./л.

Раньше сообщалось о том, что Беларусь возобновила поставки бензина в Украину. Также сообщалось, что Украина будет платить больше за бензин из Беларуси.