АЗС обязали снизить цены на топливо [ Редактировать ]
В четверг, 5 декабря, Антимонопольный комитет потребовал от крупных сетей автозаправок снизить цены на высокооктановые бензины и дизельное топливо. Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.
Комитет провел анализ рынков горючего и по результатам их функционирования в июне-ноябре установил следующие факты:
- средние цены крупного опта на бензины А-95 и дизельное топливо снизились почти на 20%;
- курс доллара к гривне, что может влиять на ценообразование учитывая импортозависимость этих рынков, снизился почти 12%;
- средние розничные цены на бензины А-95 и дизельное топливо снизились на 5-5,6%.
При этом АМКУ отмечает, что уровень розничных цен на бензин марки А-95 и дизельное топливо на АЗС основных участников рынка (действуют под брендами WOG, OKKO и UKRNAFTA) остался практически неизменным.
Исходя из этого, АМКУ утвердил обязательные к исполнению рекомендации в которых требует установить цены на бензины и дизельное топливо на уровне, который существовал бы в условиях значительной конкуренции на рынке и дал на рассмотрение рекомендаций 10-дневный срок.
Рекомендации направлены сетям, работающими под брендами WOG, ОККО, UKRNAFTA, AMIC Energy, SHELL, SOCAR, UPG и GLUSCO.
Раньше сообщалось о том, что Беларусь возобновила поставки бензина в Украину. Также сообщалось, что Украина будет платить больше за бензин из Беларуси.
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