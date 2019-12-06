"Ты что, мутант": Лобода шокировала аномальной ногой [ Редактировать ]
Светлана Лобода / Фото: Instagram
Украинская певица Светлана Лобода шокировала поклонников новым фото на своей странице в Instagram.
Лобода держит руками свою правую ногу и многие заметили, что на снимке видны шесть пальцев на ноге.
"Ты что, мутант", "Шесть пальцев", "Мне показались шесть пальцев", - комментировали в сети.
Ранее сообщалось, что Лобода заинтриговала поклонников новым фото.
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