Украинская певица Светлана Лобода шокировала поклонников новым фото на своей странице в Instagram.

Лобода держит руками свою правую ногу и многие заметили, что на снимке видны шесть пальцев на ноге.

"Ты что, мутант", "Шесть пальцев", "Мне показались шесть пальцев", - комментировали в сети.

Ранее сообщалось, что Лобода заинтриговала поклонников новым фото.