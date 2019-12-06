Известная актриса Анастасии Заворотнюк все еще находится на лечении в реабилитационном центре Москвы. Об этом сообщают российские СМИ.

Реабилитация и лечение актрисы стоят больших денег, поэтому все затраты оплачивает ее муж Чернышев. Из-за этого, он мало времени проводит с семьей.

"Если шоу в Москве или регионах, то Чернышев получает за один выход на лед от 100 до 300 тысяч рублей. В декабре и январе в общей сумме у Чернышева запланировано 19 ледовых шоу. Эти деньги сейчас очень нужны Пете. На нем ведь еще их с Настей годовалая дочка, которой тоже нужен уход", рассказали в окружении Чернышева.

Ранее мы писали о том, что в семью Заворотнюк "пришла" новая беда. Также сообщалось о том, что назвали цену лечения Заворотнюк.