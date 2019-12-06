Темний бік турборежиму у Верховній Раді! Коли монобільшість поспішає і голосує неуважно, депутатам вдається протягувати ну просто ганебні поправки. От, приміром, нещодавно взяли й допомогли чорним лісорубам. Хоча сам Володимир Зеленський нераз казав, що знищення українських лісів треба негайно припинити. Жанна Дутчак продовжить тему.

"Йде винищення лісу. Так не рубали колись, це ужас, я проробив в лісі сорок років, але я такого не допускав, щоб таке було", - говорить Богдан Петрович, колишній лісник.

Карпати нині нагадують зону екологічного лиха. Замість величних лісів - чагарники та залисини.

"Це можна сказати так як варварство. Бо не нищиться так природу", - говорить Василь, активіст.

Рубають гектарами. Всюди! Навіть у національних парках та заповідниках.

Щороку в Україні знищують понад 40 тисяч гектарів лісу. А ще є рубки, які не потрапляють у жодну статистику нелегальна заготівля. І її обсяги просто рекордні.

"Масштаби катастрофічні. Суцільно вирубані гори, які лисі і вони вже не підлягають поновленню. Їхня фауна і флора знищена повністю", - говорить Ростислав Гудзінський, активіст.

І це при тому, що в Україні діє заборона і на вирубку лісу, і його на вивезення. Та чорні лісоруби легко обходять закон. І їхні схеми давно відпрацьовані. Найпоширеніша - це санітарна чистка. На паперах під пилку йдуть хворі дерева та сухостій, а реальності всі цінні породи.

"Обпалюють кору дерева в кількох місцях і показують що там була якась пожежа. І під це вже рахується деревина не ділова і зрубують ніби як санітарну рубку", - говорить Ростислав Гунзінський, активіст.

А ще рубають кілька разів по одному і тому ж лісорубному квитку. Або граються із обсягами деревини. Прості хитрощі лісової корупції, на яких заробляють - мільйони.

"Декларується одно в матеріалах, а ми находимо протилежне - чотири мільйони двісті знайшов в агролісі в Делятині. 700 кубів. Це скільки можна було рубати і це в одного лісника", - говорить Ігор Яківчук, заступник головного державного інспектора з охорони довкілля Івано-Франківської області.

Прикарпаття. Національний природний парк "Гуцульщина". Понад тридцять дві тисячі гектарів природо-заповідних земель. Чорні лісоруби добралися вже й сюди.

Одна із місцевих сільрад кілька років тому просто "відтисла" у Нацпарку ці 900 гектарів. І це ще одна зі схем, аби пустити ліс під пилку.

"Території які у нас є захоплюються не знаю як їх назвати рейдерськи державним підприємством Кутське лісове господарство і пістинською сільською радою", - говорить Юрій Стефурак, директор Національного природного парку "Гуцульщина".

Спочатку депутати Пістинської сільради розширили межі села, включивши лісові масиви. Далі самовільно передали їх Кутському лісгоспу. І ті - відразу взялися за пили.

"Згідно даних держгеокадастру от бачите цей документ чітко відповідь дає, що за ДП "Кутське лісове господарство" рахується 23 тисячі три гектари", - говорить Андрій Ониськів, т.в.о. директора ДП "Кутське лісове господарство".

"Ми абсолютно впевнені в тому, що це незаконне вирубування. Підтверджено судом - землекористувач національний парк "Гуцульщина". І той захват який робить Кутський лісгосп абсолютно незаконний", - говорить Сергій Комарчук, начальник відділу екологічного контролю Держекоінспекції України.

Кому належить земля? Суд розбирається вже кілька років. А Кутський лісгосп - квартал за кварталом - рубає і нині.

А це вже Карпатський біосферний заповідник на Закарпатті. І тут теж рубають, і теж масштабно і незаконно. Посадовців заповідника викрила СБУ. Коли ті організували вирубку лісу понад встановлені санітарні норми.

"Після чого цю незаконо заготовлену деревину реалізовували спільникам", - говорить Ванда Мільо, прес-офіцер Управління СБУ у Закарпатській області.

І таких злочинів в Україні щороку фіксують на мільйони гривень. І це лише офіційно. Нинішня влада розпочала масштабну кампанію за збереження лісу. У жовтні депутати ухвалили закон про заборону Суцільної вирубки ялицево-букових лісів на гірських схилах.

От тільки цей закон замість заборони, став черговою легальною схемою для чорних лісорубів! А все через поправки, які внесли народні депутати Олег Бондаренко та Степан Івахів.

"Рубка у високогірних лісах більше тисяча сто метрів не дозволялася. А тепер цього нема написано. А у нас як не написано то і не роблять. Треба вернутися до того закону і внести правку", - говорить Ігор Яківчук, заступник головного державного інспектора з охорони навколишнього природного середовища Івано-Франківської області.

Навіщо викинули? Випадково чи зумисне?

"Ми вносили ці правки. Ці правки нам надійшли від екологів, тобто не від лісників, як хтось каже, а саме від організації що опікується в тому рахунку і збереженням Карпат. Я сподіваюся, що ніхто не скористається. Насправді ми не бачимо таких ризиків, таких великів ризиків як вбачають дехто з експертів", - говорить Олег Бондаренко, голова парламентського Комітету з питань екологічної політики та природокористування.

"Буде та ж сама суцільна, але прикривається такою ніби поступовою рубкою. Узаконили вирубки саме у високогір'ї, тому що на низах вони вже повирубували всі дерева цінних порід ялових порід або грабових чи букових і тому їм треба йти далі в гори, щоб знищити повністю українську природу. Це фактично екологічне лихо", - вважає Ростислав Гунзінський, активіст.

Кому потрібна українська "крадена"деревина?

Мораторій на експорт лісу-кругляка діє вже більше чотирьох років. При цьому тіньовий експорт квітне. Про контрабанду українського лісу говорить вся Європа. Нашу державу називають найбільшим постачальником нелегальної деревини в ЄС. За даними британської неурядової організації Earthsight, за час дії мораторію експорт деревини зріс на майже 80 відсотків. У дві тисячі сімнадцятому перевищив мільярд євро.

Буковина, Прикарпаття, Закарпаття. Регіони різні - схеми однакові. Підроблена митна документація - та використання по кілька разів одних і тих же накладних.

Як обійти мораторій? На практиці виявилось доволі легко. Закон забороняє експорт лісу-кругляку. А ось все інше можна. І в необмеженій кількості. Тож дерева найчастіше вивозять під виглядом дров, які ніби в казці, ледь перетнувши кордон - перетворюються в ділову деревину.

Чи можна зупинити незаконну рубку і контрабанду? Аби навести лад в лісовій галузі - її потрібно реформувати, в один голос заявляють експерти. Нині лісники самі встановлюють правила, самі рубають і самі себе контролюють. В Україні досі не впорядковані лісові фонди. Лише на Прикарпатті десятки тисяч гектарів необлікованого лісу. З радянських часів вони значаться як чагарники, а насправді столітні ліси. Основне джерело контрабанди.