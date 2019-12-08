В воскресенье, 8 декабря, в Киеве на спуске с Европейской площади на Почтовую произошло ДТП. В результате инцидента погибла женщина. Об этом сообщает "Киев Оперативный".

Отмечается, что водитель Audi, не справился с управлением и вылетел на встречку, где столкнулся с автомобилем Skoda.

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В результате ДТП, погибла пассажир Audi и ещё один пассажир пострадал, но от госпитализации отказался. Водителя и пассажира Skoda госпитализировали. У водителя Audi все признаки алкогольного опьянения.

На месте работают правохранители, которые и будут выяснять все обстоятельства ДТП.

Ранее сообщалось, что в Днепре ВАЗ "влетел" в пешехода, а также в Запорожье случилось страшное ДТП.