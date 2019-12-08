Військовий призов обурив релігійну громаду Ізраїлю [ Редактировать ]
В Ізраїлі розгорається скандал, пов'язаний з призовом на військову службу ортодоксальних громадян. З'ясувалося, що число цих рекрутів навмисно завищували, аби показати хороші результати. Докладніше про це - Антон Готліб.
Ісасхар до служби у війську жив у одному з найбільш ультра-ортодоксальних кварталів Єрусалима. В армії потрапив у ВПС, де постаралися створити умови до його потреб. Навчальний курс окремо від дівчат, кошерна їжа і ніякої роботи в суботу. Для нього Збройні Сили - це квиток у життя, без перебільшення.
"Там, у громаді, в мене було мало шансів отримати спеціальність, а значить і знайти роботу. В армії я опаную професію і зможу вийти на ринок праці. Це - моя головна мета", - говорить Ісассхар Ельман, технік.
Власне, це головна мета призову ортодоксів - інтегрувати їх у суспільство. Змусити працювати й самим заробляти на життя, а не жити з державної допомоги.
В Ізраїлі учні релігійних шкіл - єшив, отримують відтермінування від військової повинності на час навчання. Весь фокус у тому, що здобування освіти в єшиві може тривати скільки завгодно, хоч 20 років. За цей час людина або заводить сім'ю, або виходить із призовного віку і таким чином ухиляється від служби в армії.
Релігійні кола противилися цьому законові як могли. Світські політики - навпаки. У передвиборчій програмі кожного кандидата є пункт про залучення ортодоксів до військової повинності. Армія рапортувала, що все йде за планом, сформовані навіть окремі частини з релігійних, в яких вони можуть відбувати службу з дотриманням традицій. І тут вибухнув скандал: виявилося, що армія робить банальні приписки - число релігійних призовників завищено щонайменше втричі.
"Ми перевірили частини, де служать релігійні. І встановили таку собі прикрість: виявляється, командири записували в ортодокси звичайних світських солдатів і показували зовсім інші цифри. Робили це, щоб уникнути критики про провал призову", - наголошує Рон Баркан, заступник начальника управління з призову.
З'ясувалася і більш неприємна подробиця: армія не хоче залучати до своїх лав учнів єшив. З ними багато клопоту, чимало обмежень, особливо стосовно служби поруч із жінками. А в Ізраїлі зазвичай служать усі разом, на одних базах. Розслідування генштабу показало: приписки лише збільшувалися рік від року. Армійські командири таким чином звітували, що закон про призов виконують, хоча насправді його було провалено.
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