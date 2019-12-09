У мексиканському місті Гвадалахара відбувся традиційний Різдвяний забіг. Сотні учасників у костюмах Санта Клаусів та ельфів здолали дистанцію у півтора кілометра.

У дійстві взяли участь діти та дорослі. Для декого, кажуть, це вже сімейна традиція - пробігтися перед Різдвом. Аби взяти участь у забігу, кожен з учасників мав сплатити вступний внесок. Усі зібрані кошти традиційно передадуть на доброчинність.