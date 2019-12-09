В в Пуэрто-Рико во время подготовки к местному фестивалю мужчина по имени Кельман Ричес летал на реактивном ранце и упал с высоты около семи метров, пишет "Лига.Новости".

По предварительной информации, ранец взорвался. Рядом с Ричесом в это время никого не было, поэтому больше никто не пострадал. Мужчину отвезли в больницу, где он скончался от полученных травм.

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Это первый известный случай аварии на реактивном ранце со смертельным исходом.

Дополнительные подробности происшествия не сообщаются.

Ранее мы писали о том, что мужчина скончался посреди собеседования.