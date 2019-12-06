В Англии 17-летний кадет Бен Литтлвуд умер из-за того, что резко повернул головой. Об этом сообщает издание The Telegraph.

У парня было отличное здоровье и он ни на что не жаловался. Накануне парень остался со своей двухлетней сестрой пока мать ушла на работу.

Женщина заметила пропущенный звонок от сына и позвонила ему, но он не ответил. Англичанка заподозрила неладное и отпросилась с работы. Она обнаружила сына без сознания на полу кухни. Мальчик делал чай своей сестре, которая была на кухне.

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Женщина вызвала скорую, но на протяжении четырех дней врачи не могли поставить диагноз. Оказалось, что у подростка случился инсульт. Он скончался спустя несколько дней.

Врачи предполагают, что мальчик слишком резко повернул голову и повредил артерию. Тромб из нее попал в мозг парня. Один из медиков отметил, что не встречал подобного случая за 12 лет практики.

Ранее мы писали о том, что мужчина скончался посреди собеседования.