Подросток умер из-за слишком резкого движения головой [ Редактировать ]
В Англии 17-летний кадет Бен Литтлвуд умер из-за того, что резко повернул головой. Об этом сообщает издание The Telegraph.
У парня было отличное здоровье и он ни на что не жаловался. Накануне парень остался со своей двухлетней сестрой пока мать ушла на работу.
Женщина заметила пропущенный звонок от сына и позвонила ему, но он не ответил. Англичанка заподозрила неладное и отпросилась с работы. Она обнаружила сына без сознания на полу кухни. Мальчик делал чай своей сестре, которая была на кухне.
Женщина вызвала скорую, но на протяжении четырех дней врачи не могли поставить диагноз. Оказалось, что у подростка случился инсульт. Он скончался спустя несколько дней.
Врачи предполагают, что мальчик слишком резко повернул голову и повредил артерию. Тромб из нее попал в мозг парня. Один из медиков отметил, что не встречал подобного случая за 12 лет практики.
Ранее мы писали о том, что мужчина скончался посреди собеседования.
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