Цена импортного газа резко снизилась [ Редактировать ]
Государственная фискальная служба Украины рассчитала среднюю таможенную стоимость импортного природного газа, которая сложилась в процессе его таможенного оформления во время ввоза на территорию Украины в период с 1 по 30 ноября 2019 года. Об этом сообщается на сайте Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.
Согласно обнародованным данным, в ноябре средняя цена импортного газа составляла 177,3801 долларов или 4276,6958 грн за 1 тысячу кубометров.
Таким образом, в долларовом эквиваленте в ноябре средняя цена снизилась на 11,1% в сравнении с октябрем, когда она составляла 199,5133 долларов за 1 тысячу кубометров.
При этом в гривневом эквиваленте (за счет укрепления гривны) цена газа снизилась на 14,3% в сравнении с октябрем, когда она составляла 4988,4620 грн за 1 тысячу кубометров.
Ранее мы писали о том, что Путин выразил надежду на сотрудничество по транзиту газа через Украину.
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