В понедельник, 9 декабря, розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине изменились. Об этом свидетельствуют данные на сайте Министерства финансов.

По состоянию на вечер пятницы, средние цены на горючее по Украине следующие:

Так, в этот день цена на бензин А-95 премиум составляет 29,86 гривен за литр, бензин А-95 - 28,62 гривен за литр, бензин А-92 продается по цене 27,57 гривен за литр. Дизельное топливо стоит 28,05 гривен за литр, а газ - 12,40 гривен.

Раньше сообщалось о том, что Беларусь возобновила поставки бензина в Украину. Также сообщалось, что Украина будет платить больше за бензин из Беларуси.