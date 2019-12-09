У Запоріжжі, біля території обласної лікарні, виявили звалище кісток великої рогатої худоби.

Відео відразу потрапило в інтернет. За даними "Держпродспоживслужби", невідомі привезли та скинули у лісосмузі близько двох тонн відходів, які, зазвичай, мають утилізуватися на спеціалізованих підприємствах.

Аби уникнути поширення можливої інфекції, чиновники "Держпродспоживслужби" вирішили знищити кістки на місці. Вирили яму і спалили небезпечні рештки.

Хто і звідки привіз їх туди, наразі з'ясовують у поліції.