Дива не сталося: Світловодськ продовжує замерзати [ Редактировать ]
Багатостраждальний Світловодськ на Кіровоградщині так і не отримав тепла. Ми регулярно розповідаємо про долю 40-тисячного міста, де понад 100 багатоповерхівок, дитячих садків та шкіл продовжують обігріватися лише палкими заявами чиновників...
Людям обіцяли тепло до 27 листопада, потім до 5 грудня потім ось-ось-уже, а потім - цими вихідними - через масштабний прорив зупинилася найбільша місцева котельня.
У верхньому одязі з обігрівачем навчаються старшокласники десятої школи. Проходять матеріал, який уже мали б освоїти після осінніх канікул, але через проблеми з опаленням діти більше місяця сиділи вдома. Хоч із запізненням "виділення енергії" учні усе ж засвоюють.
"Значить, тут енергії немає. У нас батареї зовсім холодні - тому, що наша котельня знову зупинилась і не працює. У нас в класі тепло завдяки тому, що сонечко через вікна, включаємо обігрівачі і тому можемо проводити уроки", - говорить Наталя Гуференко, вчитель біології Світловодської школи №10.
Приватна компанія "Світловодськпобут" обіцяла відновити теплопостачання по всьому місту ще 5 грудня. Однак з восьми міських шкіл холодно нині щонайменше у чотирьох. І після пориву на третій котельній управління освіти відновило навчання лише у випускних класах. Частково вони опановують матеріал у тих навчальних закладах, де є опалення.
"На подачу дома - 31 градус, як може таке? Це на подачу дома - 31, а я знаю, що було на котельні 30 - але ж повинна бути обратка 30. З обігрівачем вдома, 15-16, - от так і живемо"
Через аварію на третій котельній без опалення залишились більше 100 багатоквартирних будинків. Де стався цей порив і коли його ліквідують у "Світловодськпобуті" чітко сказати нам не змогли. Директор виїхав разом із аварійною бригадою на роботи.
"Так порив стався з суботи на неділю? Тільки поїхали? Та всі ж вихідні, а надзвичайна ситуація? - Без коментарів! Я - уборщіца!"
Не знають і в міськраді, коли ситуація зміниться на краще. Причина пориву, кажуть чиновники - зношеність мережі. В її реконструкцію "Світловодськпобут" не вклав ні копійки. Зараз у місті із п'яти котелень повноцінно працюють три. Та й вони будь-якої миті можуть зупинитись.
"Зараз під'їжджають інвестори на наше запрошення щодо встановлення модульних котельних на мікрорайони, на заклади соціальної сфери, на медичні заклади. Вже ми починаємо цей процес - нарешті, хоч і з запізненням, але він починається", - стверджує Юрій Сапянов, секретар Світловодської міської ради.
Тим часом, мешканці Світловодська масово пишуть заяви на відключення від централізованого теплопостачання - люди хочуть перейти на автономне опалення.
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