Обнаженная Ратаковски ошарашила поклонников [ Редактировать ]
Эмили Ратаковски / Фото: Instagram
Знаменитая во всем мире модель и актриса Эмили Ратаковски поделилась с поклонниками фото Instagram, на котором она без белья.
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Звезда в одних брюках позирует спиной к камере.
Ранее мы писали о том, что популярная супермодель насмешила "нелепым" фото. А также, Ратаковски ошарашила фигурой в крохотном бикини. Модель была в желтом бикини в крупный горох. Также мы писали о том, как Ратаковски ошарашила поклонников откровенным образом.
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