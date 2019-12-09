Прохождение собеседования наряду со сбором документов является самым важным этапом для получения визы в США. От того, как вы будете держаться во время общения с визовым офицером, зависит судьба вашей поездки. И это не преувеличение, ведь желающих попасть в Америку много и цели у всех разные, поэтому задача работника посольства - "отсеять" сомнительных аппликантов. О том, к чему стоит быть готовым при собеседовании в США, рассказывают специалисты визового агентства "2EU".

Подготовка

На собеседовании необходимо вести себя уверенно, потому что волнение вызывает подозрение. Работники консульства считают, что, если заявитель волнуется, значит он что-то пытается скрыть или говорит неправду. И неважно, что документы у вас в порядке, и вы ничего противозаконного даже в мыслях не держите. Если волнуетесь, ерзаете, отводите глаза - вероятность того, что вам откажут очень велика.

Чтобы обезопасить себя от такого исхода, необходимо подготовиться. Но, если вы никогда раньше не занимались подобными вопросами и только собираете информацию о том, как получить визу в США, лучше обратиться в специализированный визовый центр. Специалисты компании проверят ваши документы, заполнят анкету согласно требованиям американского посольства, оплатят сервисный сбор и запишут на собеседование. Зная, что документация в порядке и все формальности соблюдены, вы уже не будете переживать по этому поводу, а это важный шаг на пути к успешному прохождению собеседования.

Следующее, что необходимо предпринять, - продумать стратегию поведения и подготовить ответы на стандартные вопросы. Собеседование занимает всего 2-3 минуты, поэтому отвечать нужно четко и по делу. Больше времени, чтобы произвести приятное впечатление на визового офицера и убедить его в своей благонадежности, у вас не будет, поэтому улыбайтесь. Потренируйтесь перед зеркалом, чтобы улыбка была естественной и показывала вас как открытого человека. Лишние документы и вещи лучше оставить дома - для "психологической проверки" они не понадобятся.

Как попасть в американское посольство

Заблаговременно проверьте дату и время собеседования, чтобы не возникло путаницы, и вы не потратили 2-3 часа впустую. Не стоит приходить слишком рано и "дежурить" с самого утра у входа, опаздывать также не в ваших интересах. Достаточно прийти за 15-20 минут до назначенного времени, которое отражено в записи.

В посольстве США повсюду установлены камеры наблюдения, а на входе будет проверка, в ходе которой вас попросят избавиться от вещей, которые проносить запрещено: планшетов, наушников, зажигалок и прочих предметов. Их лучше сразу оставить в машине или сдать в камеру хранения. В идеале у вас должны быть только загранпаспорт и документы, необходимые для собеседования.

Возле входа в посольство будет группа людей - это такие же соискатели, как и вы. Не удивляйтесь, если кто-то записан на одно и то же с вами время - в американском посольстве отлично отлажено распределение потоков, и работает несколько визовых офицеров. Займите очередь и дождитесь, когда выйдет работник консульства со списком заявителей. Если вы списке, после проверки металлодетектором вас пустят внутрь.

Собеседование

И вот он кульминационный момент - вы стоите перед визовым офицером! Подходить к окну, за которым находится работник посольства необходимо с улыбкой - не забывайте об этом важном аспекте. Поздоровайтесь, отдайте загранпаспорт и подтверждение заполненной анкеты. Если попросят еще какие-то документы, смело отдавайте, а оценить шансы на визу в США, можно все в том же визовом центре. Услуга позволяет выявить проблемные места и значительно снизить вероятность получения отказа, после которого получить разрешение будет намного сложнее. Что касается документов, то пользуйтесь простым правилом - предоставляйте только те бумаги, которые у вас просят.

Задаваемые визовым офицером вопросы условно можно разбить на 3 категории:

- цель поездки в США;

- ваша деятельность в Украине (работа, учеба);

- "другие вопросы" (индивидуальны для каждого аппликанта).

Если вы обращаетесь за туристической визой в США, собеседование проводится на русском или украинском языке, в остальных случаях - на английском. О своем решении визовый офицер сообщит сразу по окончании собеседования. Если все в порядке, загранпаспорт остается у него, а вы получите листок голубого цвета с вожделенной надписью "виза одобрена" и примерными сроками ее проставления. В случае отказа вам вернут паспорт, а вся информация будет занесена в базу данных.