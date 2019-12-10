Де сталася трагедія та за яких обставин - поки не уточнюють

Троє українських військових загинули на сході країни. Напередодні ввечері бійці підірвались на невідомому вибуховому пристрої - повідомили у штабі операції об'єднаних сил.

Де сталася трагедія та за яких обставин - поки не уточнюють. Загалом, минулої доби зафіксовано сім ворожих обстрілів. Окупанти вели вогонь з гранатометів, бронетехніки та стрілецької зброї.