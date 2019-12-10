Baby Rave або доросла вечірка для дітей. У Каліфорнії великої популярності набуває новий формат дискотек - там добряче відірватися можуть і батьки, й малеча. На танцполі під сучасні поп-хіти шаленіють дорослі пліч-о-пліч з малюками. Більше про ноу-хау у світі дитячих розваг - у наступному сюжеті.

Танцювальний майданчик переповнений, дискотечні вогні миготять, а діджей крутить R&B та поп-музику. Але це зовсім не нічний клуб, а радше ранковий. Усі напої тут у чашках-непроливайках, а енергійні танцівники мають піти з вечірки до обіднього сну. Це Baby Rave танцювальна вечірка для дітей до чотирьох років в Окленді, штат Каліфорнія. Її тут влаштовують раз на місяць. І для батьків - це справжнє свято.

"Ви знаєте, Baby Rave - це можливість для батьків просто розважатися зі своїми малюками. Немає порядку денного. Це нагода танцювати, грати і загалом розслаблятися. Бо коли, наприклад, ви йдете до ресторану - постійно відчуваєте стрес: а якщо дитина почне бігати, галасувати? Повірте, у мене троє дітей, я все це пережила. Тому розумію, як добре мати місце, де ваше маля може бути звичайною дитиною і нікому при цьому не заважати", - говорить Ніна Мінен, організаторка Baby Rave.

Ідея організації подібного заходу спала Ніні на думку ще у 2016. Щось подібне вона побачила, подорожуючи Атлантою. У партнери взяла свого друга - діджея Іта Хазарда. І усь третій рік поспіль вони розвивають цю справу. Що відрізняє ці вечірки від решти дитячих заходів це те, що ви тут не почуєте жодної дитячої пісні. Музика, за словами Хазарда, більше орієнтована на батьків. Але дітям також до вподоби.

"Однозначно тут музика переважно для дорослих. Дитячих пісеньок немає. Тому що це місце передусім має слугувати острівцем відпочинку та відриву для батьків, які не хочуть відлучатися від дитини. Тому що часто дорослі з появою малечі - забувають, що таке вечірки, танці та веселощі. А тут - можуть згадати свої безтурботні роки", - говорить Іті Назард, діджей.

"Так, тут чудово. Підбір мелодій гарний, вони не надто для дітей, тому приємні і для нас", - говорить Шеріль Касуга, відвідувачка.

Міні-рейвери та їхні батьки вбираються у блискучі головні убори та неонові сонцезахисні окуляри, махають яскравими кольоровими стрічками та без упину рухаються під запальні хіти. Коли втомлюються танцювати - можуть піти до ігрової кімнати та відпочити за складанням конструкторів.

"Дочці тут подобається. Нам дуже весело. Ми сюди їздимо, відколи їй виповнилося півроку. Я з нетерпінням чекаю кожної вечірки - щоб поспілкуватися з іншими батьками та просто гарно провести час", - говорить Сальвадор Рамос, відвідувач.

Вхідний квиток на Baby Rave коштує сім доларів для дорослих та дітей, старших одного року. Малюки, які не досягли такого віку, рейвують безкоштовно", йдеться на веб-сайті організації.