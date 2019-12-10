Лунный гороскоп на 2020 год: у кого кардинально изменится жизнь [ Редактировать ]
2020 год - один из самых благоприятных периодов. Этот год характеризуется всеми удачными начинаниями. Буквально с первого дня мы сможем заметить изменения как в личной жизни, так и в карьере. В год Белой Крысы категорически нельзя проявлять лень и слабость, действовать напористо и самоуверенно.
В год Металлической Крысы приветствуется любая работа, которую вы делаете с удовольствием. Астрологи уверяют, что у трех знаков зодиака может кардинально измениться жизнь.
Стрелец
У представителей этого знака зодиака вскоре все может измениться. Для этого крайне важно будет помогать близким и друзьям. Жизнь начнет постоянно сталкивать вас с самыми необычными и интересными людьми, каких только можно представить. Не спешите использовать новые связи в своих целях. Пока собирайте информацию и укрепляйте отношения мелкими, но приятными знаками внимания.
Овен
Начало нового 2020 года Овны проведут в открытиях - не исключено, у что вы обнаружите у себя неожиданный талант или не совсем стандартные желания. Звезды советуют отнестись к "находкам" со всей серьезностью: благодаря им у вас появится шанс в корне изменить свою жизнь.
Рак
Загадав за новогодним столом желание, уже в середине января 2020 года вы обнаружите, что оно сбылось. От неожиданности вы можете не сразу сообразить, что делать с привалившим счастьем и о чем мечтать оставшиеся 11 месяцев.
Также читайте гороскоп здоровья на 2020 год.
по теме
Лунный гороскоп на 6 декабря для всех знаков зодиака
В пятницу, 6 декабря, наступит 10-й лунный день
Лунный гороскоп на 28 ноября для всех знаков зодиака
В четверг, 28 ноября, Луна будет пребывать в знаке Стрелец
Полнолуние в декабре 2019: какие знаки зодиака в опасности
Полнолуние может характеризоваться опасным влиянием на человека
Лунный календарь на 26 ноября: что категорически нельзя делать
Во вторник, 26 ноября, Луна будет пребывать в знаке Стрелец
Лунный календарь на 25 ноября: что категорически нельзя делать
В понедельник, 25 ноября, будет хорошее время для кардинальных изменений