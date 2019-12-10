2020 год - один из самых благоприятных периодов. Этот год характеризуется всеми удачными начинаниями. Буквально с первого дня мы сможем заметить изменения как в личной жизни, так и в карьере. В год Белой Крысы категорически нельзя проявлять лень и слабость, действовать напористо и самоуверенно.

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В год Металлической Крысы приветствуется любая работа, которую вы делаете с удовольствием. Астрологи уверяют, что у трех знаков зодиака может кардинально измениться жизнь.

Стрелец

У представителей этого знака зодиака вскоре все может измениться. Для этого крайне важно будет помогать близким и друзьям. Жизнь начнет постоянно сталкивать вас с самыми необычными и интересными людьми, каких только можно представить. Не спешите использовать новые связи в своих целях. Пока собирайте информацию и укрепляйте отношения мелкими, но приятными знаками внимания.

Овен

Начало нового 2020 года Овны проведут в открытиях - не исключено, у что вы обнаружите у себя неожиданный талант или не совсем стандартные желания. Звезды советуют отнестись к "находкам" со всей серьезностью: благодаря им у вас появится шанс в корне изменить свою жизнь.

Рак

Загадав за новогодним столом желание, уже в середине января 2020 года вы обнаружите, что оно сбылось. От неожиданности вы можете не сразу сообразить, что делать с привалившим счастьем и о чем мечтать оставшиеся 11 месяцев.

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