В декабре 2019 года состоится день зимнего солнцестояния, раньше его считали точкой начала астрономической зимы. Она продлится до весеннего равноденствия.

Именно этот день станет самым коротким в году, а ночь - самой длинной. После этой даты световой день начнет увеличиваться.

В 2019 году зимнее солнцестояние приходится на воскресенье, 22 декабря.

Ранее мы писали о том, когда полнолуние в декабре 2019 года.