Когда день зимнего солнцестояния-2019 [ Редактировать ]
В декабре 2019 года состоится день зимнего солнцестояния, раньше его считали точкой начала астрономической зимы. Она продлится до весеннего равноденствия.
Именно этот день станет самым коротким в году, а ночь - самой длинной. После этой даты световой день начнет увеличиваться.
В 2019 году зимнее солнцестояние приходится на воскресенье, 22 декабря.
Ранее мы писали о том, когда полнолуние в декабре 2019 года.
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