Турист задохнулся в снегу [ Редактировать ]
Во вторник утром, 10 декабря, в Кемеровской области России, на горнолыжном курорте Шерегеш, произошло ЧП. Турист умер во время катания на сноуборде. Об этом сообщает "Сиб.фм".
33-летний Житель Новокузнецка в ходе съезда по склону упал и провалился головой в глубокий снег. Позднее его тело спустили с горы спасатели.
Согласно предварительным данным, россиянин скончался от асфиксии, возникшей в результате перекрытия дыхательных путей попавшим в горло снегом.
Кроме того, указывает издание, пользователи сети предположили, что мужчина мог захлебнуться в ручье, протекающем рядом с местом падения.
Сноубордист катался по свежевыпавшему снегу вне трассы. Сотрудники ведомства находятся на месте случившегося и выясняют обстоятельства.
по теме
У Чехії чоловік відкрив вогонь по пацієнтах лікарні
Загинуло шестеро людей, двоє тяжко поранені. Стрілець утік з місця злочину, але пізніше правоохоронцям вдалося його відшукати
Війна на Донбасі: три вояки підірвалися на вибухівці
Троє українських військових загинули напередодні ввечері на Донбасі. Де саме це сталося і за яких обставин у штабі поки що не уточнили
Виверження вулкану у Новій Зеландії: кількість загиблих зростає
Кількість загиблих у результаті виверження вулкана на острові Уайт-Айленд у Новій Зеландії зросла до п'ятьох. Ще близько 20 травмованих та десятеро зниклих безвісти - точну кількість з'ясовують
Якутський шаман поспілкувався з "духами" та знову пішов виганяти Путіна
Поспілкувався з "духами" та знову пішов виганяти Путіна. Якутський шаман Олександр Габишев вдруге вирушив до Москви
Пожар в Одессе: жители города прощаются с Героем Украины
В понедельник, 9 декабря, в Одессе проходит прощание с погибшим спасателем