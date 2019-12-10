В России раскритиковали украинскую резолюцию по Крыму [ Редактировать ]
Министерство иностранных дел России утверждает, что проект резолюции Генеральной ассамблеи ООН по Крыму, подготовленный украинской делегацией, содержит "неприемлемые обвинения в адрес России и построен на искажении информации. Об этом свидетельствует сообщение ведомства.
"Он (проект резолюции) содержит неприемлемые обвинения в адрес России, построен на домыслах, спекуляциях и передергивании фактов. В частности, не выдерживают критики тезисы о "милитаризации" Крыма и частей Черного и Азовского морей", - говорится в сообщении.
При этом в российском дипведомстве указали на то, что количество российских военных в аннексированном Крыму сейчас "даже ниже разрешенного российско-украинским соглашением о пребывании Черноморского флота".
Кроме того, российские дипломаты указали на то, что в акватории Азовского моря нет российских военно-морских баз, а находящиеся там силы используются для охраны Крымского моста и обеспечения безопасности судоходства.
"Предпринимаемые Россией меры (выборочный осмотр судов, в том числе российских) соразмерны угрозам, исходящим от экстремистов в отношении Крымского моста и нашей страны в целом. Действия же Украины, которая активно наращивает свой военный потенциал вдоль береговой линии в районе Бердянска и продолжает систематически закрывать отдельные районы близлежащей акватории для проведения артиллерийских стрельб, как раз направлены на милитаризацию Азовского моря", - говорится в сообщении.
Напомним, 9 декабря состоялась встреча лидеров "нормандской четверки".
Путин прибыл в Париж для "нормандской встречи". Позже Зеленский прибыл в Елисейский дворец для переговоров. Сразу после этого Зеленский переговорил с Макроном.
После разговора с президентом Франции Владимир Зеленский встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель.
Саммит "нормандской четверки" стартовал в 18:20. Встреча была прервана из-за личной встречи президентов Украины и России. Позже Путин прокомментировал переговоры с Зеленским. После этого лидеры четырех государств отправились на ужин, где дообсудили ситуацию.
Сразу после завершения саммита Витренко и Аваков прокомментировали переговоры. Позже с заявлением выступила пресс-секретарь президента.
О чем в итоге договорились политики, а также узнать позицию Зеленского и Путина можно уже на podrobnosti.ua.
"Прекращение огня должно начаться до конца года" - заявил Зеленский. А Макрон подчеркнул, что следующая встреча состоится через четыре месяца.
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При этом он добавил, что оба президента уже неоднократно говорили по телефону
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