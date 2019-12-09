Появились первые официальные комментарии участников украинской делегации переговоров в "нормандском формате".

Исполнительный директор Нафтогаза назвал конструктивными переговоры по газу, прошедшие в париже на полях саммита в "нормандском формате".

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"Договорились продолжать договариваться", - сказал Юрий Витренко.

"Президент Зеленский молодец... Зрады нет", - так прокомментировал переговоры в Париже Арсен Аваков, который также был в составе украинской делегации.

Напомним, Путин прибыл в Париж для "нормандской встречи". Позже Зеленский прибыл в Елисейский дворец для переговоров. Сразу после этого Зеленский переговорил с Макроном.

После разговора с президентом Франции Владимир Зеленский встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель.

А также начало "нормандской встречи" перенесли во времени.

Раньше сообщалось о том, что Зеленский предложил новый формат переговоров по Крыму.