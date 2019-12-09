Президент России Владимир Путин прибыл в Париж для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и проведения "нормандского саммита".

Известно, что нормандская четверка соберется в зале "Мюрат" Елисейского дворца примерно в 17.00. На переговоры лидеров отводится два часа 45 минут. По итогам встречи запланирована пресс-конференция.

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Также после саммита ожидается встреча Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Раньше сообщалось о том, что Зеленский рассказал об ожиданиях от "нормандской встречи". А также в Офисе президента назвали состав делегации в Париже.