Зеленский и Путин проводят переговоры "тет-а-тет" [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский проводит личную встречу с президентом России Владимиром Путиным.
Сообщается, что встреча в "нормандском формате" завершена.
Известно, что после встречи должен состоятся ужин всех глав государств. А пресс-конференция по результатам встречи запланирована на 22:00.
Напомним, Путин прибыл в Париж для "нормандской встречи". Позже Зеленский прибыл в Елисейский дворец для переговоров. Сразу после этого Зеленский переговорил с Макроном.
После разговора с президентом Франции Владимир Зеленский встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель.
А также начало "нормандской встречи" перенесли во времени.
Раньше сообщалось о том, что Зеленский предложил новый формат переговоров по Крыму.
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