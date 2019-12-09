Президент Украины Владимир Зеленский проводит личную встречу с президентом России Владимиром Путиным.

Сообщается, что встреча в "нормандском формате" завершена.

Известно, что после встречи должен состоятся ужин всех глав государств. А пресс-конференция по результатам встречи запланирована на 22:00.

Напомним, Путин прибыл в Париж для "нормандской встречи". Позже Зеленский прибыл в Елисейский дворец для переговоров. Сразу после этого Зеленский переговорил с Макроном.

После разговора с президентом Франции Владимир Зеленский встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель.

А также начало "нормандской встречи" перенесли во времени.

Раньше сообщалось о том, что Зеленский предложил новый формат переговоров по Крыму.