Следующая "нормандская встреча" должна состояться в течение 4 месяцев - Макрон [ Редактировать ]
В понедельник, 9 декабря состоялась встреча лидеров "нормандской четверки" президента Украины Владимира Зеленского, президента России Владимира Путина, канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона.
Во время брифинга, который лидеры провели после переговоров, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что следующая встреча в нормандском формате должна состояться через четыре месяца.
Ранее сообщалось, что Юлия Мендель выступила с заявлением о "нормандской встрече".
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