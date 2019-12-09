Юлия Мендель выступила с заявлением о "нормандской встрече" [ Редактировать ]
Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель прокомментировала результат переговоров в "нормандском формате".
"Переговоры в Париже прошли очень успешно, скоро будет представлено коммюнике", - заявила Мендель.
Напомним, Путин прибыл в Париж для "нормандской встречи". Позже Зеленский прибыл в Елисейский дворец для переговоров. Сразу после этого Зеленский переговорил с Макроном.
После разговора с президентом Франции Владимир Зеленский встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель.
А также начало "нормандской встречи" перенесли во времени.
Раньше сообщалось о том, что Зеленский предложил новый формат переговоров по Крыму.
по теме
В Офисе президента рассказали, почему прерван "нормандский саммит"
В Офисе президента рассказали, почему прерваны переговоры в "нормандском формате"
Зеленский и Путин проводят переговоры "тет-а-тет"
Зеленский проводит личную встречу с Путиным
Саммит "нормандской четверки" стартовал (видео)
Зеленский завершил переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель
Зеленский и Макрон проводят встречу в Париже
Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон начали встречу
Зеленский прибыл в Елисейский дворец для переговоров
Президент Украины прибыл в Елисейский дворец для встречи в "нормандском формате"