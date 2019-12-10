В декабря 2019 года состоится день зимнего солнцестояния. С ним связано множество примет, традиций и поверий.

В 2019 году зимнее солнцестояние приходится на воскресенье, 22 декабря.

Наши предки считали этот день положительным и символизирующем начало нового года.

И сейчас существует ряд примет, связанных с этим днем:

Считалось, что если в этот день пойдет дождь, то весна будет полноводной.

Безветренная погода сулит богатый урожай, а ясная погода считалась предвестником благоприятной зимы.

В кельтских и славянских традициях было завершить все работы по хозяйству и подвести итоги года в день зимнего солнцестояния. Поэтому некоторые считают, что в современном мире полезным будет провести хотя бы минимальную уборку.

Ранее мы писали о том, когда полнолуние в декабре 2019 года.