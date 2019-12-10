День зимнего солнцестояния-2019: приметы и суеверия [ Редактировать ]
В декабря 2019 года состоится день зимнего солнцестояния. С ним связано множество примет, традиций и поверий.
В 2019 году зимнее солнцестояние приходится на воскресенье, 22 декабря.
Наши предки считали этот день положительным и символизирующем начало нового года.
И сейчас существует ряд примет, связанных с этим днем:
- Считалось, что если в этот день пойдет дождь, то весна будет полноводной.
- Безветренная погода сулит богатый урожай, а ясная погода считалась предвестником благоприятной зимы.
- В кельтских и славянских традициях было завершить все работы по хозяйству и подвести итоги года в день зимнего солнцестояния. Поэтому некоторые считают, что в современном мире полезным будет провести хотя бы минимальную уборку.
Ранее мы писали о том, когда полнолуние в декабре 2019 года.
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