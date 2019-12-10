Вспышка гепатита А: в школе заболели более 40 человек [ Редактировать ]
В Чернигове в школе №7 зарегистрирована вспышка вирусного гепатита А. Об этом сообщает Черниговский областной лабораторный центр Министерства охраны здоровья Украины.
"По состоянию на 10.12.2019 г. зарегистрирован 41 больной, среди них 30 детей и 11 взрослых", - говорится в сообщении.
Больным установлен диагноз - вирусный гепатит А средней степени тяжести, подтвержденный лабораторно.
У 35 больных диагноз подтвержден иммунологически.
Госпитализированы 39 человек, выписали из стационара 31 человека. Противоэпидемические мероприятия продолжаются.
Кроме того, недавно в Киеве школьник заболел дифтерией, а на Закарапатье зафиксировали несколько случаев болезни.
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