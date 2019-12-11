Практически каждый слышал о том, что справлять 40-летие не желательно. Согласно приметам, того, кто решится отметить эту дату, будет преследовать неудача, пишет aif.ru.

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Цифра 40 связана со многими важными для христиан событиями:

40 дней длился Всемирный потоп;

40 лет еврейский народ был вынужден бродить по пустыне, прежде чем обрел свое счастье на Обетованной земле;

через 40 дней после смерти Иисус вознесся на небо;

40 дней Иисус находился после своего крещения в пустыне, подвергаясь соблазнам и различным искушениям дьявола.

Так, из-за этого в народе могло появиться мнение, что цифра 40 связана со смертью и страданиями. И поэтому конкретно эту дату лучше не праздновать.

Также дело может быть в том числе и в самом слове "сорок". Они разбивают его на две части: "сор" и "рок", что, по их мнению, можно интерпретировать как "грязная судьба".

Существует несколько вариантов празднования 40 лет для суеверных людей:

отметить уход 39 лет;

отметить 40 лет и 1 день;

изменить причину сбора гостей. Например, оформить дом в новогоднем стиле. И пусть все пожелания будут обращены к имениннику, но без упоминания его возраста.

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