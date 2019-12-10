Почему нельзя дарить телефон: приметы и суеверия [ Редактировать ]
В современном мире телефон стал незаменимым помощником каждого человека. Утрата мобильного телефона становится настоящей катастрофой для его владельца, поэтому близкие всегда хотят сделать как лучше и дарят новый. Однако, согласно многим суевериям, дарить этот предмет не всегда хорошо.
Такой подарок часто ведет к разрыву пары, которая пока еще не оформила свои отношения. Чтобы обезопасить себя от негативных последствий, лучше сначала узаконить отношения, а потом уже дарить ей новые мобильные телефоны
Дарить телефон - плохая примета, но вы можете отправиться в магазин вместе с человеком, которому хотите преподнести такой подарок. Фактически, вы подарите ему деньги, а он потратит их на телефон.
Примета телефон в подарок имеет исключительно положительную трактовку, если преподнести его родителям или детям. Это только укрепит ваши семейные отношения.
Ранее мы писали о том, почему нельзя дарить кошелек, а также почему нельзя дарить картины.
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