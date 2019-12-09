В понедельник, 9 декабря, в Киеве на перекрестке улицы Саксаганского и Антоновича сбили ребенка на пешеходном переходе. Об этом сообщает корреспондент "Подробности".

"Скорую помощь вызывали, водитель в шоковом состоянии. Сейчас ожидают медиков", - говорится в сообщении.

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Также, сообщается что ребенок лежит в неподвижном состоянии, с разбитой окровавленной головой .

"Надеюсь, что жив. Люди обступили и водитель присутствует на месте происшествия", - сообщает корреспондент.

Ранее сообщалось о том, что под Киевом в страшном ДТП пострадали дети.