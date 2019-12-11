В среду, 11 декабря, спасатели приостановили работы на нескольких участках в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса из-за угрозы обрушения. Об этом сообщает ГСЧС.

"Работы в секторе А-3 приостановлены в связи с угрозой обрушения перекрытия 2-го этажа. Проводятся работы на первом этаже сектора А-1 в направлении сектора А-3 по установлению подпорных балок под второй этаж", - говорится в сообщении.

Во внутреннем дворе установлено 733 деревянных поддона и выгружено более двух тысяч тюков с сеном для амортизации при осуществлении демонтажа стены.

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Проведены работы по демонтажу 5-го и 6-го этажей аварийной стены (сектор D). Демонтаж стены временно приостановлен.

Также указано, что у арки, для проведения работ по расчистке от строительного мусора места проведения поисковых работ на 6-м этаже (сектор В-1) задействован подъемный кран Терекс (60 т).

В ГСЧС отметили, что до сих пор не идентифицированы тела пяти человек, найденных под завалами в колледже после пожара.

Ранее сообщалось, что в Одессе опознали тело третьего погибшего, а также в полиции назвали 2 версии происшествия.