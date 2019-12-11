Шестеро людей загинули внаслідок стрілянини в американському Джерсі-сіті. Трагедією обернулася спроба копів затримати викрадачів авто. Зниклий фургон помітили на кладовищі, там і розігралася перша драматична сцена. У ній загинув правоохоронець. Далі злочинці перемістилися до місцевого супермаркету, де захопили заручників і чотири години відстрілювалися від спецпризначенців. Урешті обох бандитів знищили, загинули і троє цивільних.

"Кульові поранення дістали двоє офіцерів поліції. Один з них помер. Другому влучили в плече. Ще двом офіцерам надають медичну допомогу через незначні травми. Усередині будівлі ще є жертви. Незабаром ми надамо вам більше інформації", - говорить Стівен Фулоп, мер міста Джерсі.