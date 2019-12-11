Стрілянина під час викрадення авто у США: загинули люди [ Редактировать ]
Шестеро людей загинули внаслідок стрілянини в американському Джерсі-сіті. Трагедією обернулася спроба копів затримати викрадачів авто. Зниклий фургон помітили на кладовищі, там і розігралася перша драматична сцена. У ній загинув правоохоронець. Далі злочинці перемістилися до місцевого супермаркету, де захопили заручників і чотири години відстрілювалися від спецпризначенців. Урешті обох бандитів знищили, загинули і троє цивільних.
"Кульові поранення дістали двоє офіцерів поліції. Один з них помер. Другому влучили в плече. Ще двом офіцерам надають медичну допомогу через незначні травми. Усередині будівлі ще є жертви. Незабаром ми надамо вам більше інформації", - говорить Стівен Фулоп, мер міста Джерсі.
по теме
У США сталася чергова масова стрілянина
Знову масова стрілянина у США. 11 людей поранено в туристичному кварталі Нового Орлеану
Стрілянина у США: шестеро людей загинули
Шестеро людей загинули внаслідок стрілянини в американському Джерсі-сіті. Трагедією обернулася спроба копів затримати викрадачів авто
Стрілянина у Мексиці: кількість загиблих зросла
До 4 зросла кількість загиблих внаслідок стрілянини у Мексиці. Нагадаю, інцидент стався напередодні у столиці - поблизу одного з житлових будинків, неподалік президентської резиденції
Каліфорнію підтопили рясні опади
В американському Сан-Дієго раптова повінь залила набережну і змила припарковані вздовж машини. Минулося без постраждалих, а от збитки в автомобілістів - чималі
У Дніпрі ветерани АТО подарували опіковому центру апарат для дезинфекції приміщень
Апарат для дезинфекції приміщення передали до опікового центру у Дніпрі ветерани АТО. Обладнання вкрай необхідне пораненним військовослужбовцям